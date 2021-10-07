По делу об убийстве сотрудника КГБ в Минске, проходят 136 подозреваемых.

Как утверждает белорусский СК, фигуранты комментировали действия представителей власти в интернете. Все они заключены под стражу. В конце сентября в Минске во время обыска в квартире программиста Андрея Зельцера были убиты проводивший обыск сотрудник КГБ и сам Зельцер. В начале октября «КП» сообщила о задержании в Москве и последующем аресте в Минске своего белорусского корреспондента Геннадия Можейко, который опубликовал материал о погибшем программисте. После этого «Комсомолка» закрыла свой филиал в Беларуси.