Цены на газ в Европе достигли очередного рекорда.

Накануне за голубое топливо давали почти $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Сразу после этого начался откат. Это произошло на фоне заявления Владимира Путина о готовности России принять меры для «стабилизации энергетического рынка» и намерении «Газпрома» до конца года нарастить поставки в Европу до 10 млрд куб м газа для стабилизации цен. Путин также назвал ошибкой решение ЕК о сворачивании долгосрочных контрактов на поставки газа и переориентацию на биржевую торговлю топливом. Между тем, как отмечает РБК, газ по-прежнему торгуется вблизи рекордных значений.
2021-10-07T01:05:08+03:00
2021-10-07T01:05:13+03:00
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01:05, 07 октября 2021
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