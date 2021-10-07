Цены на газ в Европе достигли очередного рекорда.

Накануне за голубое топливо давали почти $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Сразу после этого начался откат. Это произошло на фоне заявления Владимира Путина о готовности России принять меры для «стабилизации энергетического рынка» и намерении «Газпрома» до конца года нарастить поставки в Европу до 10 млрд куб м газа для стабилизации цен. Путин также назвал ошибкой решение ЕК о сворачивании долгосрочных контрактов на поставки газа и переориентацию на биржевую торговлю топливом. Между тем, как отмечает РБК, газ по-прежнему торгуется вблизи рекордных значений.