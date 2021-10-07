Фильм «Не время умирать» про Джеймса Бонда выйдет сегодня в широкий прокат

В этом фильме роль секретного агента в последний раз исполнил актер Дэниел Крейг.
Премьера картины должна была состояться больше года назад, однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса.
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В этом фильме роль секретного агента в последний раз исполнил актер Дэниел Крейг.
Премьера картины должна была состояться больше года назад, однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса.
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