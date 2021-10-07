Суд в США одобрил выплату Олегом Тиньковым почти $450 млн в рамках соглашения с Минюстом по делу о неуплате налогов

Суд в США одобрил выплату российским бизнесменом Олегом Тиньковым почти 450 миллионов долларов в рамках соглашения с Минюстом по делу о неуплате налогов. Об этом говорится в документах, поступивших в электронную базу суда Северного округа штата Калифорния. Подчеркивается, что суд согласился до вынесения приговора принять от банкира эту сумму для последующей передачи Налоговому управлению США. Ранее Тиньков заключил сделку с властями в США, признав вину по одному из предъявляемых ему обвинений.