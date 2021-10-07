Суд в США одобрил выплату Олегом Тиньковым почти $450 млн в рамках соглашения с Минюстом по делу о неуплате налогов

Суд в США одобрил выплату российским бизнесменом Олегом Тиньковым почти 450 миллионов долларов в рамках соглашения с Минюстом по делу о неуплате налогов. Об этом говорится в документах, поступивших в электронную базу суда Северного округа штата Калифорния. Подчеркивается, что суд согласился до вынесения приговора принять от банкира эту сумму для последующей передачи Налоговому управлению США. Ранее Тиньков заключил сделку с властями в США, признав вину по одному из предъявляемых ему обвинений.
2021-10-07T00:09:02+03:00
2021-10-07T00:09:02+03:00
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00:09, 07 октября 2021
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