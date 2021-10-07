Сегодня Замоскворецкий суд рассмотрит жалобу издания «Медуза» на отказ исключить её из списка СМИ-иноагентов

Зарегистрированное в Латвии интернет-издание стало одним из первых российских СМИ, получивших статус иноагента. Это напрямую повлияло на его деятельность – рекламодатели отказывались от сотрудничества. Из-за этого «Медуза» обратилась за финансовой помощью к своим читателям. Некоторые сотрудники были вынуждены уйти из-за отсутствия заработка. В жалобе, который будет сегодня рассмотрен судом, говорится в основном о неправомерном вмешательстве в право на свободу слова и о дискриминации со стороны российских властей.

Минюст признал «Медузу» иноагентом в апреле этого года. Тогда юристы издания подали иск с требованием отменить это решение. По их версии, Минюст не смог приобщить к делу документы, реально подтверждающие факт финансирования Медузы из-за рубежа. Тем не менее, решение осталось в силе.

Издание «Медуза» российские власти считают СМИ-иноагентом.