«Новая газета» намерена сегодня опубликовать фильм-расследование, посвященный убийству Анны Политковской

«Новая газета» намерена сегодня опубликовать фильм-расследование, посвященный убийству журналиста издания Анны Политковской. Она была застрелена в своем доме ровно 15 лет назад.

В фильме журналисты «Новой газеты» хотят обнародовать результаты своего собственного расследования убийства Анны Политковской. В частности, они пообещали рассказать о роли ФСБ и МВД в гибели своей коллеги, а также высказать предположение, почему власти, по их мнению, уводили следствие по ложному следу в поиске заказчика.

При этом сегодня истекает срок давности по убийству Политковской. По закону его может продлить суд: если этого сделано не будет, то даже в случае привлечения заказчиков преступления они смогут уйти от ответственности.

Помимо фильма-расследования журналисты «Новой газеты» планируют открыть музей Анны Политковской в комнате, где она работала. В экспозиции будут представлены ее личные вещи и книги, а также рабочий стол. Также коллеги Политковской хотят посадить новые цветы в саду ее имени, который располагается у здания редакции «Новой газеты».

Летом 2014 года, спустя восемь лет после убийства Политковской, суд в Москве приговорил к пожизненному лишению свободы обвиняемых в организации и исполнении преступления. При этом заказчики так и не были названы.