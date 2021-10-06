Суд отправил под арест уроженцев Дагестана, которые избили пассажира в московском метро

Суд рассмотрел ходатайство столичной прокуратуры по делу в отношении троих граждан кавказской республики, задержанных по статье о хулиганстве. Всех фигурантов отправили под арест на два месяца.

ЧП произошло два дня назад. В понедельник вечером на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская» приезжие из Дагестана очень сильно, до крови, избили одного из пассажиров. На записи с камеры телефона, сделанной очевидцем, видно, как они бьют ногами по голове лежащего на полу мужчину. В это же время нападавшие выкрикивали угрозы в адрес остальных пассажиров. После этого уроженцы Дагестана попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками полиции метрополитена.

Избитый мужчина доставлен в больницу. У него диагностированы переломы лицевой кости и носа. По словам пострадавшего, он заступился за девушку, которая сделала замечание гостям с Кавказа.

В МВД расценили преступление как хулиганство. Но следственный комитет собирается провести дополнительную проверку. По ее результатам может быть возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.