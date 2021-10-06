Куйбышевский суд Петербурга продлил арест видеоблогера Юрия Хованского, обвиняемого по статье об оправдании терроризма

Он останется под стражей до 8 ноября. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы» со ссылкой на адвоката Александра Передрука. Защита ходатайствовала о домашнем аресте. Следователь обосновал необходимость продления меры пресечения тем, что Хованский обладает глубокими познаниями в сфере IT-технологий, в том числе о возможности удаления информации с электронных носителей. Еще одним из оснований стало незаконченное расследование. Обвинение планирует назначить лингвистическую экспертизу по делу и получить запрошенную информацию от администрации соцсетей «ВКонтакте» и YouTube. Поддержать Хованского к суду пришли хип-хоп исполнители Мирон Федоров и Александр Тимарцев, известные как Oxxxymiron и Ресторатор, а также блогер Илья Мэдиссон.

Хованский содержится в СИЗО с начала лета. В августе его внесли в реестр Росфинмониторинга лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Поводом для возбуждения дела стала песня в YouTube про теракт на Дубровке. Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.