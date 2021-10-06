NASA впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов

К одному из них американское космическое ведомство планирует запустить ракету со специальным зондом, который должен столкнуться с объектом и изменить его орбиту. Как пишет газета Washington Post, запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART планируется 24 ноября с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии.