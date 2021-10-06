NASA впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов

К одному из них американское космическое ведомство планирует запустить ракету со специальным зондом, который должен столкнуться с объектом и изменить его орбиту. Как пишет газета Washington Post, запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART планируется 24 ноября с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии.
2021-10-06T22:34:33+03:00
2021-10-06T22:34:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 06 октября 2021
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