СПбГУ отчислил студента, который в соцсетях предлагал за плату принять участие в избирательной «карусели»

Санкт-Петербургский Госуниверситет отчислил студента, который в соцсетях предлагал за плату принять участие в избирательной «карусели» на прошедших выборах на нескольких избирательных участках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Там назвали это нарушением правил внутреннего распорядка обучающихся. Ранее в СПбГУ произошедшее оценили как вероятную провокацию, «имевшую целью дискредитировать как университет, так и определенные партии и кандидатов, баллотирующихся на предстоящих выборах».
2021-10-06T22:33:17+03:00
2021-10-06T22:33:17+03:00
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22:33, 06 октября 2021
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