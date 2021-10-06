СПбГУ отчислил студента, который в соцсетях предлагал за плату принять участие в избирательной «карусели»

Санкт-Петербургский Госуниверситет отчислил студента, который в соцсетях предлагал за плату принять участие в избирательной «карусели» на прошедших выборах на нескольких избирательных участках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Там назвали это нарушением правил внутреннего распорядка обучающихся. Ранее в СПбГУ произошедшее оценили как вероятную провокацию, «имевшую целью дискредитировать как университет, так и определенные партии и кандидатов, баллотирующихся на предстоящих выборах».