Сокращение российской миссии при НАТО может только усугубить отношения с альянсом – депутат

Сокращение российской миссии при НАТО может только усугубить отношения России с альянсом. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

«Самое плохое, что можно придумать. Как показывает история, подобные решения ни к чему хорошему не приводят, только к усугублению ситуации, совершенно не желаемому результату ни для НАТО, ни для кого. С Россией можно разговаривать только тем языком, который установлен международным правом. Запугивать Россию, пытаться минимизировать значимость России на международной площадке – это не тот путь, на котором можно выстраивать отношения с Россией. Россия, как мы видим по диалогу с госпарламентариями европейских и других стран, все в один голос, если это не для публичных выступлений, не для СМИ, всегда говорят, что «Россия молодец», «Путин молодец». Многие сегодня смотрят в сторону России, как бы построить отношения стратегически правильные и взаимовыгодные, нежели чем с некоторыми европейскими странами и США. Россия более чем сильное государство, тем более если мы говорим про обороноспособность страны и безопасность государства», — сказал он.

А. Выборный отметил, что Россия в последние годы выстраивает зеркальную политику с Западом.

Ранее стало известно, что НАТО вдвое сокращает российскую миссию при альянсе. Организация сообщила, что российские дипломаты подозреваются во враждебной деятельности, включая убийства и шпионаж. Как уточняет британский телеканал Sky News, восемь человек, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, должны уехать из Брюсселя до конца месяца. Должности еще двоих сократят. Таким образом, численность российской миссии в североатлантическом союзе уменьшится с 20 до 10 человек.

Североатлантический Альянс ранее уже высылал российских дипломатов в качестве реагирования на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда представительство было сокращено с 30 до 20 человек.