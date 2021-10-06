В школе американского штата Техас произошла стрельба

Огонь открыл ученик старших классов, ранив четверых человек. Нападавший задержан.

Утром в среду в старшей школе возле Далласа, штат Техас, произошла стрельба. Среди раненых — трое учеников школы и, возможно, один учитель. Трое человек доставлены в больницу, один из них 15-летний ученик, находится в критическом состоянии, четвертый пострадавший получил легкие ранения и отказался от госпитализации. Полиция опубликовала имя и фотографию нападавшего — им оказался 18-летний ученик школы, чернокожий Тимоти Джордж Симкинс. В твиттере появилось видео драки между двумя учениками в школе, в которой участвует Симкинс и которая послужила причиной стрельбы, как считает полиция. Правоохранительные органы сейчас выясняют, как Симкинсу удалось приобрести оружие и пронести его в школу. В школе при этом дежурили двое полицейских, которые немедленно вмешались после начала стрельбы и начали оказывать помощь пострадавшим.

С места преступления Тимоти Симкинс скрылся на автомобиле Додж. Полиция поймала и арестовала его около получаса назад.

