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22:05, 06 октября 2021

Вице-премьер Александр Новак утверждает, что текущие высокие цены на газ не отвечают интересам России

Москва, по его словам, полностью выполняет все взятые на себя обязательства по поставкам. Рынок нужно как можно быстрее стабилизировать. Новак предложил два варианта, как Россия могла бы помочь преодолеть энергетический кризис в Европе.

Предложение Александра Новака поддержал президент Владимир Путин. Он также отметил, что наращивание транзита российского газа через территорию Украины невыгодно для «Газпрома».

Мировые цены на газ достигли сегодня своего абсолютного максимума — превысив 1 900 долларов за тысячу кубометров. Затем цена начала корректировалась и снижалась.



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