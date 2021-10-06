НАТО наполовину сокращает число сотрудников российской миссии при альянсе

Восемь человек будут высланы. Еще две должности упразднены. Таким образом, в составе постпредства России в Брюсселе останутся 10 сотрудников. Как сообщает Sky News, решение принято в ответ на «враждебную активность России в странах — членах НАТО». Высылаемых дипломатов заподозрили в работе на российскую разведку.

Это решение приведет к плохому результату и усугубит сложную ситуацию, считает зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Анатолий Выборный добавил, что Россия в последние годы выстраивает зеркальные отношения с партнерами.

В Госдуме сегодня пригрозили ответными мерами.

