В Белоруссии задержали больше ста человек из-за комментариев об убийстве сотрудника КГБ

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что нашел 136 причастных к разжиганию межнациональной розни и оскорблению представителя власти в интернете. Подчеркивается, что большинство граждан выражали соболезнования семье погибшего при исполнении обязанностей сотрудника КГБ, но были и те, для кого беда стала поводом прославиться и отличиться цинизмом. В ведомстве отмечают, что неоднократные предупреждения о даче жесткой и принципиальной оценки по каждому факту комментаторов не остановили. При этом следователи намерены продолжать искать всех причастных к подобному типу нарушений.

Ранее по аналогичным обвинениям был задержан корреспондент газеты «Комсомольская правда в Белоруссии» Геннадий Можейко. Ему пока не предъявили обвинения, но он уже заключен под стражу. Это произошло после публикации материала об убитом при операции КГБ сотруднике IT-компании. Он в ходе перестрелки застрелил одного из силовиков. В статье были положительные отзывы знакомых погибшего. Сайт белорусского филиала «Комсомольской правды» сначала заблокировали, затем редакция приняла решение закрыть свое представительство.

В Кремле по этому поводу выразили сожаления, но отметили, что газета приняла единственно правильное решение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва не может защищать интересы журналиста издания, поскольку он гражданин Белоруссии.