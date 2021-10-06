Германия будет выплачивать пенсию евреям, пережившим блокаду Ленинграда

Такое решение принято в ходе переговоров правительства страны с Комиссией по еврейским материальным искам к Германии, сообщает «Новая газета» со ссылкой на организацию. Ежемесячный размер выплат составит 350 долларов. Пенсии также получат евреи, скрывавшиеся во Франции, и пережившие преследования в Румынии — всего 6,5 тысяч человек. Кроме того, единовременную выплату из фонда «Дети Холокоста» в размере 2,5 тысяч евро получат евреи, которые соответствуют критериям преследования программы организации и родились не ранее 1928 года.