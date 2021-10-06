Белгородский подросток стал фигурантом дела об оправдании терроризма из-за поста о казанском и пермском стрелках

Белгородский 17-летний подросток стал фигурантом дела об оправдании терроризма из-за поста о казанском и пермском стрелках. По версии следствия, пост был опубликован 21 сентября. Помимо фотографий Тимура Бекмансурова и Ильназа Галявиева в нем также были снимки автоматического стрелкового оружия. Силовики провели обыск по месту жительства молодого человека, в ходе которого «изъяты предметы, имеющие доказательственное значение». Задержанному уже предъявили обвинение. Ему грозит до семи лет лишения свободы.