Белгородский подросток стал фигурантом дела об оправдании терроризма из-за поста о казанском и пермском стрелках

Белгородский 17-летний подросток стал фигурантом дела об оправдании терроризма из-за поста о казанском и пермском стрелках. По версии следствия, пост был опубликован 21 сентября. Помимо фотографий Тимура Бекмансурова и Ильназа Галявиева в нем также были снимки автоматического стрелкового оружия. Силовики провели обыск по месту жительства молодого человека, в ходе которого «изъяты предметы, имеющие доказательственное значение». Задержанному уже предъявили обвинение. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
2021-10-06T21:33:18+03:00
2021-10-06T21:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 06 октября 2021
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