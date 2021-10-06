Куйбышевский суд Петербурга отказался отпустить под домашний арест блогера Юрия Хованского

Его оставили под стражей до 8 ноября, передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Поддержать Хованского пришли к суду более двух десятков человек, в том числе рэпер Оксимирон.

Юрия Хованского задержали в начале июня по подозрению в призывах к террористической деятельности. Поводом стала исполненная им в интернете песня о теракте на Дубровке. Сам блогер утверждает, что тот стрим прошел еще в 2012 году, т.е. до появления статьи, по которой он проходит обвиняемым.

В начале августа Хованский был внесен в реестр лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.