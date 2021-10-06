Депутатам Госдумы перед встречей с президентом России Владимиром придется трижды сдать ПЦР-тест на коронавирус

По данным интернет-издания Znak.com, первый тест надо сделать 7 или 8 октября, второй 10-го, третий — 11-го. При этом, первый тест парламентарии могут сдать самостоятельно в любой лаборатории, входящей в соответствующий перечень Роспотребнадзора. А вот второй и третий — строго в Госдуме. Ездить на тестирование самостоятельно депутатам не придется — всех, кто живет в служебных квартирах и отелях будут организованно возить на автобусе.

Планируется, что встреча Путина с депутатами состоится 12 октября в Георгиевском зале Кремля. В тот же день пройдет первое заседание Госдумы VIII созыва.