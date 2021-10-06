Российское посольство во Франции подтвердило задержание россиян из числа экипажа судна, перевозившего кокаин

Российское посольство во Франции подтвердило информацию о задержании двоих россиян из числа экипажа судна, перевозившего кокаин. По данным посольства, задержанный корабль ходил под флагом Либерии, а его владелец никак не связан с Россией. Тем не менее, среди членов экипажа действительно числятся двое наших граждан, также там были украинцы. В дипмиссии уточнили, что после судебного заседания станет ясно, имеются ли основания для их содержания под стражей.

Как сообщили днем власти Франции, сначала корабль направлялся из Бразилии в Бельгию, однако, из-за ухудшения погодных условий, 1 октября был перенаправлен диспетчерами во французский город Дюнкерк. Уже в порту города местная таможенная служба с помощью кинологов с собаками обнаружила 40 мешков с кокаином.

Стоимость изъятых наркотиков достигает нескольких десятков миллионов евро на черном рынке.