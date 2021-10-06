В Белоруссии задержали 136 человек за комментарии в соцсетях об убийстве сотрудника КГБ

Об этом сообщает Следственный комитет Республики. Уголовное дело расследуется по статьям о возбуждении социальной вражды и об оскорблении представителя власти. Одним из обвиняемых стал журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко, написавший статью об IT-специалисте Андрее Зельцере, который застрелил силовика и сам был убит ответным огнем.

Из-за преследования Можейко и блокировки своего сайта «Комсомольская правда» прекратила работу в Белоруссии. В Кремле в связи с этим выразили сожаление, отказавшись уточнить, намерена ли Россия предпринимать какие-либо действия по этому поводу.

