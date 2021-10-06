Криминальный авторитет Гагиев назвал заказчиком убийства вице-премьера Северной Осетии экс-депутата Госдумы З.Макиева

Криминальный авторитет Аслан Гагиев назвал заказчиком убийства вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева в 2008 году экс-депутата Госдумы 6 и 7 созывов Зураба Макиева. По словам обвиняемого, он сообщал об этом следственным органам, однако они отказываются на это реагировать. Дело Гагиева, известного также как Джако, слушается в Ростове. Его обвиняют в убийствах, создании ОПГ и торговле оружием. В ходе сегодняшнего заседания он признался в заказном убийстве Казбека Пагиева, сообщает интернет-издание Znak.com.

Чиновник был убит во Владикавказе 31 декабря 2008 года. Его служебный автомобиль расстреляли из автоматов, когда он выезжал со двора своего дома.

В свою очередь, бывший парламентарий отрицает причастность к преступлению и наличие связей с криминальным авторитетом. Слова киллера он назвал происками политических оппонентов и желанием отомстить. Зураб Макиев пояснил телеграм-каналу Mash, что Гагиев многих обкладывал данью, а он ему отказал. Более того, по его словам, он единственный, кто еще в 2017 году обратился с заявлением на него по факту угроз и вымогательства. Экс-депутат считает, что на его примере Гагиев хочет напугать других, чтобы те продолжали ему платить в период отбытия наказания