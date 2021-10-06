Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, всего таких районов сейчас 13 из 28. Напротив, районы, опережающие план, получат в следующем году дополнительные средства из бюджета региона на работы по благоустройству территорий и ремонт дорог. Таких всего 4, отметил губернатор.
В Курской области районы, не выполнившие план по вакцинации от коронавируса, лишат денег на ремонт дорог
Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, всего таких районов сейчас 13 из 28. Напротив, районы, опережающие план, получат в следующем году дополнительные средства из бюджета региона на работы по благоустройству территорий и ремонт дорог. Таких всего 4, отметил губернатор.