В Петербурге сегодня рассматривается вопрос о продлении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому

Его обвиняют в оправдании терроризма из-за песни. Поддержать Хованского пришли к Куйбышевскому суду рэпер Оксимирон, блогер Илья Мэддисон, экс-ведущий «Версуса» Ресторатор и другие. Всего, по данным интернет-газеты «Бумага», на место прибыли более двух десятков человек. Оксимирон заявил, что к данному делу важно привлечь общественное внимание.

Юрия Хованского задержали в начале июня. Поводом стала исполненная им в интернете песня о теракте на Дубровке. Сам блогер утверждает, что тот стрим прошел еще в 2012 году, т.е. до появления статьи, по которой он проходит обвиняемым.