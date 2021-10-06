Криминальный авторитет Джако назвал заказчиком убийства вице-премьера Северной Осетии экс-депутата Госдумы З.Макиева

Криминальный авторитет Аслан Гагиев назвал заказчиком убийства вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева в 2008 году экс-депутата Госдумы Зураба Макиева. Его подельниками он назвал премьер-министра и сенатора Северной Осетии. Дело Гагиева, известного также как Джако, слушается в Ростове. Его обвиняют в убийствах, создании ОПГ и торговле оружием. Сегодня в ходе третьего заседания обвиняемый признался в заказном убийстве чиновника.

Макиев причастность к преступлению, а также наличие связей с криминальным авторитетом отрицает. Бывший парламентарий сказал телеграм-каналу Mash, что это происки его политических оппонентов и желание отомстить.