Президент Сербии намерен просить помощи у российского коллеги Владимира Путина в разрешении энергетического кризиса

Президент Сербии Александр Вучич намерен просить помощи у российского коллеги Владимира Путина в разрешении энергетического кризиса. Как сказал Вучич, нынешние цены на газ являются «ненормальными» и «их невозможно выдержать». Завтра президент Сербии собирается встретиться с вице-премьером России Юрием Борисовым и передать ему личное сообщение для Путина.

Накануне Вучич говорил, что энергетический кризис в Европе связан с тем, что страны вовремя не договорились о поставках газа из России.

Биржевые цены на газ в Европе в последние недели растут рекордными темпами. На сегодняшних торгах они достигали исторического максимума достигнув 1950 долларов за тысячу кубометров. Еще в конце лета цены были примерно в три раза ниже.