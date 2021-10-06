В Московском государственном техническом университете имени Баумана сменился ректор

Вместо Анатолия Александрова исполняющим обязанности назначен Михаил Гордин. Он вступает в полномочия с завтрашнего дня, сообщило Министерство образования и науки, указав, что Гордин — выпускник этого вуза. О причинах ухода с поста члена высшего совета «Единой России» Александрова информация не поступала. Он возглавлял вуз с апреля 2010 года.