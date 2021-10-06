В Вологодской и Рязанской областях вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан

Это в частности, коснется работников торговли, сферы услуг, общепита, ЖКХ и госслужащих. Об этом сообщили медицинские власти регионов. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что общефедерального локдауна и принудительной вакцинации от ковида в России не будет. При этом она назвала приемлемым, если какие-то регионы предлагают дополнительные меры поощрения, чтобы люди прививались.
2021-10-06T19:32:41+03:00
2021-10-06T19:32:41+03:00
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19:32, 06 октября 2021
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