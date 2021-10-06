В Вологодской и Рязанской областях вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан

Это в частности, коснется работников торговли, сферы услуг, общепита, ЖКХ и госслужащих. Об этом сообщили медицинские власти регионов. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что общефедерального локдауна и принудительной вакцинации от ковида в России не будет. При этом она назвала приемлемым, если какие-то регионы предлагают дополнительные меры поощрения, чтобы люди прививались.