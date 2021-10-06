Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о выполнении Россией всех своих обязательств по поставкам газа в Европу

Об этом сообщает Reuters. Ранее группа депутатов Европарламента заявила, что «Газпром» может быть виновен в росте цен на газ и планирует использовать ситуацию, чтобы получить разрешение на запуск трубопровода «Северный поток-2» до одобрения немецких и европейских регуляторов. В Кремле это отрицали. Президент Владимир Путин пояснял, что цены на газ в Европе выросли для тех покупателей, которые не заключали с «Газпромом» долгосрочных контрактов.
2021-10-06T19:32:07+03:00
2021-10-06T19:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 06 октября 2021
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