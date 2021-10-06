Трое госпитализированы, погибших нет, сообщила полиция. По ее данным, к стрельбе привела драка между учениками, зачинщик в бегах.
На месте происшествия находится большое число полицейских, а также несколько карет скорой помощи. Неподалеку организовано место встречи родителей с детьми. Школа оцеплена.
Четыре человека ранены при стрельбе в школе американского города Арлингтон штата Техас
Трое госпитализированы, погибших нет, сообщила полиция. По ее данным, к стрельбе привела драка между учениками, зачинщик в бегах.