Сергей Шойгу наказал военных за организацию почетного караула для венчания потомка Романовых в Петербурге

Их привлекли к дисциплинарной ответственности.

Во время венчания в Исаакиевском соборе находились действующие военнослужащие в парадной форме, они стояли по стойке «смирно». По окончании церемонии они приветствовали молодоженов, отсалютовав им саблями. На эту часть нашумевшей свадьбы потомка Романовых Георгия Романова с итальянкой Ребеккой Беттарини обратили внимание в минобороны. В итоге глава ведомства Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа за то, что они приняли решение о выделении военнослужащих для частного мероприятия. Впрочем кто именно и как будет наказан не сообщается. В канцелярии главы Российского императорского дома ранее говорили, что организаторы согласовали программу венчания со всеми инстанциями — государственными, церковными и военными.

Торжественная церемония венчания прошла 1 октября в Исаакиевском соборе. Многочисленные гости были одеты в платья, шубы и подобия кокошников. это событие и наряды участников церемонии широко обсуждали в СМИ и соцсетях.