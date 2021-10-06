Три партии одной из возможных правительственных коалиций ФРГ договорились о начале предварительных совместных переговоров.

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц принял предложение председателя Свободной демократической партии Кристиана Линднера срочно приступить к консультациям. Тем самым все вероятнее становится так называемая «светофорная» коалиция по традиционным цветам трех партий – красный у СДПГ, желтый у СвДП и зеленый у «Союза 90-х/Зеленые».

Олаф Шольц заявил, что результаты выборов в бундестаг – ясный призыв граждан к этим трем партиям сформировать правительственную коалицию. Политик подчеркнул общие цели социал-демократов, зеленых и свободных демократов: остановить климатические изменения, достичь больше уважения среди граждан в обществе, модернизировать экономику и социальную сферу в Германии.

Переговоры свободных демократов и зеленых с консервативным блоком ХДС/ХСС пока не запланированы. Председатель баварского Христианско-социального союза Маркус Зедер заявил, что решение о красно-желто-зеленых консультациях означает отказ для «черного» блока. Однако кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет придерживается мнения, что не все еще потеряно. В случае провала предварительных консультаций по «светофорной» коалиции, он готов начать переговоры с «зелеными» и либералами.

Лашет подчеркнул, что он с уважением относится к решению трех партий первыми начать предварительные консультации.