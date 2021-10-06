Силовики в Чечне пришли домой к родителям и семье брата главы северокавказского отделения «Комитета против пыток»

Чеченские силовики пришли домой к родителям и семье брата руководителя северокавказского отделения «Комитета против пыток» Магомеда Аламова. Участковый и двое мужчин в гражданском требовали предоставить данные о нем и его местонахождении. По словам Аламова, свои действия силовики объяснили «переписью населения». При этом к другим жителям села Серноводское никто не приходил. На находящийся в открытом доступе мобильный телефон местного отделения Комитета никто не звонил.

В телеграм-канале правозащитной организации Аламов написал, что знает об «интересе» сотрудников полиции Чечни и на случай, если у него якобы найдут «что-нибудь незаконное и запрещенное к обороту», отметил, что не пьет, не курит, не употребляет никаких наркотических веществе, не занимается запрещенной деятельность и «ни в чем незаконном не замешан».