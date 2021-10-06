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19:03, 06 октября 2021

НАТО вдвое сокращает российскую миссию при альянсе

Организация сообщила, что российские дипломаты подозреваются во враждебной деятельности, включая убийства и шпионаж. Как уточняет британский телеканал Sky News, восемь человек, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, должны уехать из Брюсселя до конца месяца. Должности еще двоих сократят. Таким образом, численность российской миссии в североатлантическом союзе уменьшится с 20 до 10 человек.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что для Кремля шаг НАТО стал неожиданностью, так как в конце сентября глава российского МИД Сергей Лавров встречался с генсеком организации, ни о чем подобном речь не шла. Представители альянса после случившегося отметили, что они все еще открыты для «содержательного диалога» с Москвой. Официальное представительство России при НАТО от комментариев отказалось.

Североатлантический Альянс ранее уже высылал российских дипломатов в качестве реагирования на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда представительство было сокращено с 30 до 20 человек.


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