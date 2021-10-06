Стрельба произошла в школе американского города Арлингтон штата Техас

Есть пострадавшие и, возможно, погибшие. Точное число пока неизвестно. Местный телеканал Кей-ти-и-эн говорит о нескольких раненых, филиал телеканала NBC со ссылкой на полицию – о множестве. РИА Новости – о трех. На опубликованных в соцсетях видео видно, как учащиеся прячутся под партами. Предположительно, стрелявший до сих пор находится в здании.

На месте происшествия находится большее число полицейских, а также несколько карет скорой помощи. Учебное заведение блокировано. Неподалеку организовано место встречи родителей с детьми. Полиция подтвердила информацию о стрельбе. Другие данные уточняются.