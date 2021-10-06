Увольнение начальника саратовской тюремной больницы вряд ли решит проблему с пытками заключенных – правозащитник

Увольнение начальника саратовской тюремной больницы вряд ли решит проблему с пытками в отношении заключенных. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник Марина Литвинович.

«Что касается нарушений в Саратовском лечебном учреждении, то жалобы на него поступают уже более 10 лет от тех людей, которые там находились, или от их родственников. Это происходит там очень давно и, несмотря на то, что там периодически менялись начальники, периодически заводились уголовные дела, мы видим, что на самом деле эта практика пыток и сексуального и физического насилия не прекращается. Та же прокуратура Саратовской области не совсем заинтересована, чтобы эти дела поднимать, следственные органы их тоже не расследуют. Это системная проблема, и тут одним увольнением руководителя мало что решишь», — сказала она.

М.Литвинович отметила, что, согласно статистике по уголовным делам, сотрудники ФСИН не несут должного наказания за применение пыток к заключенным.

«По уголовным делам, которые заведены по поводу пыток, конкретно применения физического и сексуального насилия, есть статистика: практически половина этих уголовных дел заканчиваются условными сроками для сотрудников ФСИН, которые в этом обвинялись. По этим делам сотрудники ФСИН не получают наказаний, такие дела вообще редко когда расследуются, чаще всего в таких делах нет обвиняемых, есть потерпевшие. Система не нацелена на то, чтобы находить виновных и снимать их с должности», — заключила она.

ФСИН сообщает, что направлены документы об увольнении начальника тюремной больницы в Саратовской области, а также трое сотрудников регионального ведомства. По фактам пыток осужденных в туберкулезной больнице в Саратовской области возбуждено семь уголовных дел.

Видеозапись пыток и изнасилования заключенных в туберкулезной больнице Саратовской области ранее опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Преступления совершались в период с января 2020-го года по май 2021 года в отношении четырех осужденных.