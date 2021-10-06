Власти Москвы одобрили выделение бизнесу еще 500 миллионов рублей в виде субсидий в связи с пандемией

Власти Москвы одобрили выделение бизнесу еще 500 миллионов рублей в виде субсидий и грантов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «Вконтакте». По его словам, в этом году одобрено почти 1,5 тысячи заявок на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. Предприниматели могут компенсировать затраты на коммунальные услуги, проценты по кредитам, покупку оборудования и другие расходы, отметил Собянин.

