Таганский суд Москвы признал законным штрафы на 6 млн рублей для Facebook за отказ удалить запрещенную информацию

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Всего с начала года американская компания получил штрафов более чем на 80 миллионов рублей (за неудаление информации о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей).
2021-10-06T18:33:17+03:00
2021-10-06T18:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 06 октября 2021
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