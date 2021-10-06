НАТО наполовину сократит численность постпредства России при альянсе

Об этом сообщил британский телеканал «Скай ньюс». По его информации, такое решение принято в ответ на «враждебную деятельность России в последние годы». Как уточняет телеканал, в настоящий момент численность российского постпредства при НАТО в Брюсселе составляет 20 человек, она будет уменьшена до 10. В пресс-службе альянса информацию подтвердили.

