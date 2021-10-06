Ученые из США, расследующие причины возникновения коронавируса, высказываются в пользу его лабораторного происхождения

Газета The Wall Street Journal публикует статью, в которой американские ученые, расследующие причины возникновения коронавируса, высказываются в пользу его лабораторного происхождения.

Предыдущий опыт изучения различных вирусов, таких как SARS 1 и MERS показывает, что люди могут заражаться от так называемого животного-хозяина еще на той ранней стадии мутации вируса, когда он не способен передаваться от человека к человеку, пишет газета. — Если бы новый коронавирус был разработан учеными, то число заражений в обществе равнялось бы нулю до тех пор, пока не произойдет его утечка из лаборатории. И никакого животного-хозяина в этом случае найти не получится. Именно это и было доказано в начале 2020 года, когда команда исследователей Всемирной организации здравоохранения протестировала более 80 000 животных двухсот разных видов, включая диких, домашних и тех, что продаются, например, на рынках Китая для последующего употребления в пищу. Ни одно из животных не было инфицировано COVID. В пользу лабораторного происхождения коронавируса говорит и тот факт, что зоогенному вирусу или вирусу животного происхождение требуется достаточно длительное время, чтобы оптимизироваться для заражения человека. Однако патогену, который сконструирован путем ускоренной эволюции это не нужно; он уже готов заражать собой людей, и единственное, что ему необходимо это утечь из лаборатории.

Ранее, напоминает The Wall Street Journal, специализированное издание Intercept писало о гранте, который запросила американская НКО EchoHealth Alliance у Минобороны для исследований в области мутации коронавируса. Грант выдан не был из соображений безопасности. Однако само желание и способность ученых проводить такие эксперименты, которые помогают разобраться в природе вируса и изменении его инфекционности говорит именно в пользу тезиса о лабораторном происхождении, пишут авторы статьи. Опираясь исключительно на научные данные, ученые приходят к выводу, что коронавирус ускользнул после того, как был создан в лаборатории с использованием ускоренной эволюции на основе коронавируса летучих мышей.

Американские исследователи утверждают, что обладают более чем 99-процентной уверенностью в версии о лабораторной утечке вируса, пишет The Wall Street Journal.