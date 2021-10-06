Европа пытается справиться с энергетическим кризисом, причиной которого стали высокие цены на газ и нефть

Как сообщает агентство Bloomberg, некоторые энергозатратные промышленные предприятия вынуждены останавливать работу. На следующей неделе Еврокомиссия будет рассматривать конкретные меры по преодолению кризиса. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон утверждает, что европейская экономика находится под угрозой.

Президент Сербии Александр Вучич связывает кризис в Европе с несвоевременным заключением контрактов с Россией.

Россия может выйти на рекордные показатели поставок своих энергоносителей в Европу, – утверждает президент Владимир Путин.

Сегодня днем цена фьючерсов на газ в Европе доходила до 1900 долларов за 1000 кубометров.

Экономист Сергей Алексашено считает, что рост цен на нефть и газ не окажет никакого влияния на благосостояние россиян. Об этом он сказал в нашем эфире. По мнению Алексашенко, цены на продукты также будут зависеть от ряда других факторов.