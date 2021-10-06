Нобелевскую премию по химии присудили ученым из США и Германии

Немец Бенджамин Лист и британо-американец Дэвид Макмиллан стали лауреатами премии фактически за создание нового вида катализаторов. Как поясняет научное интернет-издание N+1, химики ранее знали только два типа, теперь появился третий, который является не только более дешевым в производстве, но и считается безвредным для окружающей среды. В Нобелевском комитете, комментируя открытие, подчеркнули, что концепция этого катализатора настолько же проста, насколько и гениальна, и многие ученые задаются вопросом, почему они не додумались до этого раньше.

Один из лауреатов премии Бенджамин Лист считает, что он и его коллега просто выполняли свою работу. Лист отметил, что некоторые существующие процессы требуют токсичных реагентов и производят отходы, а новая технология является своеобразным противовесом. Ученый назвал ее «элегантной».

Созданные нобелевскими лауреатами катализаторы могут использоваться в разных сферах, в том числе для повышения эффективности лекарств или даже для увеличения производительности солнечных батарей.