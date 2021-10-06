Представители 45 стран в ОЗХО направили России вопросы об отравлении политика Алексея Навального

Представители 45 стран в Организации по запрещению химического оружия направили России вопросы об отравлении политика Алексея Навального. Среди них США и страны ЕС. Прежде всего, их интересует, что сделала Москва для наказания виновных в использовании такого оружия. Конвенция предписывает России предоставить ответ в течение 10 дней.

Российские власти отрицают свою причастность к отравлению Навального. Соратница политика Мария Певчих выступила на форуме свободы в США. Она зачитала обращение Навального. Напомним, Алексей Навальный находится сейчас в колонии во Владимирской области.