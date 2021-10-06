В Кремле сожалеют в связи с закрытием редакции «Комсомольской правды в Белоруссии», но при этом считают такое решение издания правильным. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что Москва находится в постоянном диалоге с Минском.



О закрытии в Белоруссии «Комсомольская правда» сообщила минувшим вечером. На сайте издания отмечалось, что это связано с событиями последних дней. Детали при этом не приводятся. Сотрудникам «Комсомолки в Белоруссии» обещаны компенсации.

Адвокаты корреспондента Геннадия Можейко, тем временем, подали жалобу на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Корреспондент «Комсомольской правды в Белоруссии» был задержан 1 октября. Ему инкриминируют разжигание национальной и религиозной вражды, а также оскорбление представителя власти. Сейчас он находится в СИЗО в Минской области. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин ранее говорил, что Можейко задерживали в Москве.

Политолог Валерий Карбалевич считает, что в ситуации с «Комсомольской правдой» Москва проиграла Минску. Об этом он сказал «Эху Москвы». Карбалевич считает подозрительным нежелание Кремля защищать журналиста Геннадия Можейко.