Саратовский следственный комитет возбудил сразу семь уголовных дел об издевательствах над заключенными

Первые три уголовных дела были возбуждены по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении заключенных, затем появилось еще два таких же производства и добавились два дела о превышении служебных полномочий. По данным Следственного комитета преступления совершались в период с января прошлого года по май этого на территории туберкулезной больницы ФСИН по Саратовской области. В результате своих постов лишились начальник лечебного учреждения Павел Гаценко, его заместитель по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, глава оперативного отдела Антон Бочков и руководитель отдела безопасности Сергей Мальцев. Ранее со своей должности ушел и глава регионального ФСИН Алексей Федотов. Причем в ведомстве настаивают, что его увольнение с делами не связано, поскольку документы об освобождении от должности «за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности» были подписаны еще в конце сентября.

Массовые увольнения в региональном ведомстве начались после того, как проект Gulagu.net опубликовал несколько фотографий и видео со сценами насилия и пыток в тюремной больнице в Саратовской области. Эти материалы якобы предоставил один из бывших заключенных, который имел доступ к тюремным камерам видеонаблюдения.

Тем временем, на официальном канале проекта на видеоплатформе YouTube появились новые материалы о насилии в исправительных учреждениях. Теперь речь идет о белгородской исправительной колонии №4 и ИК №6 на Камчатке. Видео длится более 15 минут и имеет ограничение по возрасту 18+. Официальной реакции силового ведомства на новые публикации пока не последовало.

Основатель правозащитного проекта Гулагу.net Владимир Осечкин намерен продолжить публикацию видео с пытками заключенных в российских тюрьмах. Осечкин рассчитывает, в том числе, на международное расследование. По его словам, часть видео уже передана в Европейский комитет по предотвращению пыток. Вскоре архив может быть отправлен и в аналогичную структуру ООН.

Руководитель Комитета против пыток Игорь Каляпин считает, что ответственных за пытки в колониях будут привлекать к ответственности только в случае серьезного общественного резонанса. По мнению Каляпина, отставки отдельных людей систему не изменят.

Вышестоящих сотрудников ФСИН и их подчиненных редко наказывают за пытки заключенных, об этом свидетельствуют накопленные данные, почеркнула бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. Марина Литвинович отметила, что жалобы на колонию в Саратовской области поступают уже в течение 10 лет.

Пытки недопустимы, их применение отражает политическую ситуацию в стране, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Михаил Фишман. Михаил Фишман отметил, что в российской системе ФСИН нет независимого контроля.