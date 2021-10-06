Семь уголовных дел возбуждены после публикации видео с изнасилованиями заключенных в Саратовской области

Руководство туберкулезной больницы ФСИН уволено. В отставку также ушел глава областного управления тюремного ведомства Алексей Федотов. По данным следствия, преступления совершались в период с января прошлого по май этого года в отношении четырех осужденных. Свидетельства о пытках заключенных опубликовал на этой неделе правозащитный проект Gulagu.net.