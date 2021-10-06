Главный редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов проиграл суд нидерландскому журналисту

Черемушкинский суд столицы обязал Доброхотова выпустить опровержение о сотрудничестве блогера Макса ван дер Верффа с российскими военными, а также выплатить ему компенсацию в размере почти 160 тысяч рублей. Сам ван дер Верфф просил 2 миллиона моральной компенсации и более 300 тысяч рублей в качестве возмещения судебных издержек. По словам представителя истца Сталины Гуревич, вторая часть постановления будет обжалована, поскольку, по ее мнению, сумма не отвечает требованиям разумности и справедливости.



Летом в квартире главного редактора интернет-издания The Insider, которое власти считают иностранным агентом, прошли обыски по делу о клевете, возбужденного после обращения Макса ван дер Верффа. Блогер настаивал на том, что сообщение Романа Доброхотова о том, что нидерландец за деньги сотрудничал с ГРУ и распространял дезинформацию о версиях крушения Боинга MH17 в Донбассе в 2014 году, не соответствует действительности.

Сам Роман Доброхотов решение суда пока не комментировал. Около месяца назад он стал фигурантом дела о незаконном пересечении границы, сейчас он за рубежом. В России журналист объявлен в розыск.