Мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова просит «честно разобраться» в деле сына и освободить его

Открытое письмо к президенту Владимиру Путину опубликовал журнал Forbes. В своем обращении Людмила Сачкова требует раскрыть подробности дела, которое проходят под грифом «совершенно секретно». Она пишет, что ее сын не мог предать Родину «Он — настоящий, искренний патриот», — отмечает Людмила Сачкова. По ее мнению, арест основателя Group-IB нанесет «моральный и нравственный удар» по людям, которые верят в него, после чего, как она выразилась, «опять «потекут мозги» за границу, а здесь останутся блогеры, бездарные певцы и прочие «Шариковы»».

Илью Сачкова арестовали 28 сентября по обвинению в сотрудничестве с иностранными спецслужбами и передаче им сведений, составляющих гостайну. О каких именно спецслужбах и сведениях идет речь, неизвестно. Сачков не признает своей вины. В Group-IB также заявили, что сотрудники компании уверены в его невиновности.