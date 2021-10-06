В Кремле сожалеют в связи с закрытием представительства газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии, но считают, что издание приняло единственно правильное решение. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия находится в постоянном диалоге с Белоруссией, отметил Дмитрий Песков.

О закрытии «Комсомольской правды» в Белоруссии стало известно накануне вечером. Как говорится на сайте издания, решение принято после анализа событий последнего года и особенно последней недели.

В конце сентября в республике заблокировали сайт «Комсомолки» и арестовали корреспондента Геннадия Можейко. Это произошло после выхода его статьи о программисте Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным огнем.

По данным «Комсомольской правды», журналиста задержали 1 октября в Москве, после чего вывезли на территорию Белоруссии. В Минске это отрицают.

Песков ранее говорил, что в Кремле не знают, где задержали Можейко. Он добавил, что у журналиста белорусское гражданство, поэтому власти России не могут юридически защищать его интересы.

