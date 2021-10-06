Пожарные ликвидировали открытое горение в частном доме престарелых в Новой Москве

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании в Новой Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.



«В 16:14 открытое горение ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в главке.



Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составила 80 кв. метров. На место для временного размещения эвакуированных из здания следует автобус.



Ранее сообщалось, что в деревне Летово произошел пожар в частном доме престарелых. Горел мансардный этаж. В здании находились 40 человек, трое из них были спасены пожарными.



По данным из открытых источников, по данному адресу находится частный пансионат «Долгожитель».